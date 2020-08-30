شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 9 آلاف م3 أنقاضا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن البلدية كثفت أعمال الإصحاح البيئي؛ بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.
وبيَّن مدير إدارة الخدمات بالبلدية فايز الفيفي، أنه تم خلال العام الماضي تعقيم وتطهير 375 موقعاً ومتنزهاً داخل نطاق البلدية، ورفع أكثر من 5000 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، مؤكداً استمرارية الرقابة العامة في الأسواق والطرقات العامة.
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