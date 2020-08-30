اخبار السعوديه

34 مخالفة احترازية بالأسواق في يوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مخالفة احترازية بالأسواق في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت «589» جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، و«3» جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، عن رصد «27» مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19» في الأسواق والمراكز التجارية، و«7» مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأشارت الأمانة إلى رفع «7332» طنا من النفايات، وإزالة «3552» مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة «9532» فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم «731» موقعاً، بمشاركة «473» فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام «158104» لترات من كمية المعقمات والمطهرات.

ولفتت إلى استقبال مركز «940»، «235» بلاغاً شملت صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، الأمن والسلامة، الحدائق، الأسواق، و«19» بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، تضمّنت مخالفات الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وبلاغات لعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغات ازدحام داخل مُنشأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 34 مخالفة احترازية بالأسواق في يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا