شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مخالفة احترازية بالأسواق في يوم والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الأمانة إلى رفع «7332» طنا من النفايات، وإزالة «3552» مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة «9532» فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم «731» موقعاً، بمشاركة «473» فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام «158104» لترات من كمية المعقمات والمطهرات.
ولفتت إلى استقبال مركز «940»، «235» بلاغاً شملت صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، الأمن والسلامة، الحدائق، الأسواق، و«19» بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، تضمّنت مخالفات الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وبلاغات لعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغات ازدحام داخل مُنشأة.
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