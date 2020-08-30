شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون م3 مياها مستهلكة بمزارع الأحساء في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

استفادت 24126 مزرعة من خدمات المؤسسة العامة للري فرع محافظة الأحساء للربع الثاني لعام 2020م، باستهلاك 20.240 مليون متر مكعب من المياه، وتوصيل 826 مخرجا، وصيانة 339 مخرجا، وتسوية 97.735 مترا طوليا، وتنظيف 45.731 مترا طوليا من المصارف الزراعية، ورفع 463876 م3 من المخلفات، فيما تلقت 110 بلاغات وحوادث تمت معالجتها.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمؤسسة هشام الثنيان، أن المؤسسة حرصت على إنشاء منصة «ري» عبر بوابتها الرسمية لتقديم خدماتها والتسهيل على عملائها. مبينا أنها تعد بمثابة قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع معلومات المزارع المستفيدة من الخدمات بكل أنواعها، دعما لتحقيق مبادرات المؤسسة في قطاع الري والأبحاث وتحقيقا لرضا المستفيد وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار، ومساهمة في تحقيق خطة التحول الرقمي، والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد أن المؤسسة تمكن أي مزارع من الحصول على مياه الري إلكترونيا عن طريق المنصة، ويستطيع المزارع أن يتابع طلباته أولا بأول بكل يسر وسهولة في أي وقت ومن أي جهاز، دون الحضور إلى المكاتب، وللحصول على هذه الخدمات يتطلب على المستفيد التسجيل في المنصة وتعبئة كل البيانات المطلوبة.

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وأشار إلى أن فئات الخدمات تشمل خدمات رئيسية ومنها: طلب ري دائم ومؤقت، وطلب إيقاف ري مؤقت ودائم، وطلب تغيير موقع مجرى مائي، وتصميم شبكة ري، وطلب رفع قنوات ري مؤقت، وإنشاء مصارف زراعية جديدة، وسماح توصيل مصرف حقلي، وسماح إنشاء عبارة على مصرف زراعي، وسماح إنشاء جسر على قناة مائية، وسماح إنشاء نباعة، وطلب سماح إيصال التيار الكهربائي أو تقويته، وتغطية مصرف مؤقت، وفرز حيازات زراعية.

فيما تشمل الخدمات السريعة: رفع حيوان نافق من إحرام المؤسسة أو من الحيازات الزراعية وترحيله إلى الأماكن المخصصة لذلك، ومسح وتسوية طريق زراعي لتسهيل وصول المزارعين إلى مزارعهم، وطلب صيانة مصرف زراعي، وإصدار بطاقة مزرعة.

ولفت إلى وجود خدمات بمقابل مادي منها: شهادة تطبيق نظام الري الحديث لخدمة المزارعين بالنطاق الزراعي وبشكل دائم، وإصدار سماح تسوير حيازة مزرعة، وتحديد حرم المؤسسة بعمل رفوعات مساحية يوضح فيه إحرام المؤسسة للسماح بأعمال التسوير، وإلغاء مخرج للري، وتحديد نوع التربة الزراعية، وخدمة طلب الحاوية مع نقل مخلفات النخيل بمقابل، وإعطاء رقم حيازة جديد، ودمج حيازة، وتحديث بيانات حيازة، وتحليل عينة مياه الآبار الجوفية، وتحليل عام لعينة المياه «الحكم على صلاحية مياه الري»، وتحليل سلامة المحاصيل الزراعية، وتحليل درجة الملوحة ودرجة الحموضة «تقسيمات المياه»، وتحليل تأثر التربة بالملوحة، وفحص وتحليل الزيوت والشحوم في المياه، وتحليل أسباب التغدق «الطبع داخل المزرعة».