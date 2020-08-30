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حملات تفتيشية لـ«الزراعة» على أسواق النفع العام

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بقسم الصحة النباتية والمكاتب التابعة له، وبالتعاون مع الهيئة العامة ‏للغذاء والدواء بالمنطقة، حملة تفتيشية على أسواق النفع العام بالمنطقة لمدة يومين متتاليين في جميع مدن ومحافظات المنطقة استعدادًا لاستلام مهامها.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري، أن الحملة خصصت لمتابعة بيع الأعلاف في أسواق النفع ‏العام، والتحقق من التزام التجار بالاشتراطات والمتطلبات لتخزين الأعلاف، التي حددتها الوزارة، وكذلك مدى مطابقة بطاقة المنتجات ‏المتداولة في الأسواق، وكشفت الحملة عن وجود أكثر من 30 منتج أعلاف لتغذية مختلف أنواع الحيوانات من ماشية وطيور.

وبيَّن أنه تم خلال الحملة تحرير أكثر من 30 تعهدا مبدئيا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ونوه م. المطيري بأهمية وجود الملصقات التعريفية للمنتجات وتوفير فواتير المنتجات المبيعة، ومعلومات البائع، والمنتج، وتاريخ البيع، والاهتمام بتوفير أدوات السلامة في المستودعات وتخزين الأعلاف في درجات حرارة مناسبة.

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