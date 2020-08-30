شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية لـ«الزراعة» على أسواق النفع العام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير فرع الوزارة بالشرقية م. عامر المطيري، أن الحملة خصصت لمتابعة بيع الأعلاف في أسواق النفع العام، والتحقق من التزام التجار بالاشتراطات والمتطلبات لتخزين الأعلاف، التي حددتها الوزارة، وكذلك مدى مطابقة بطاقة المنتجات المتداولة في الأسواق، وكشفت الحملة عن وجود أكثر من 30 منتج أعلاف لتغذية مختلف أنواع الحيوانات من ماشية وطيور.
وبيَّن أنه تم خلال الحملة تحرير أكثر من 30 تعهدا مبدئيا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ونوه م. المطيري بأهمية وجود الملصقات التعريفية للمنتجات وتوفير فواتير المنتجات المبيعة، ومعلومات البائع، والمنتج، وتاريخ البيع، والاهتمام بتوفير أدوات السلامة في المستودعات وتخزين الأعلاف في درجات حرارة مناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر حملات تفتيشية لـ«الزراعة» على أسواق النفع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.