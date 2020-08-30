شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مقاول بإعادة سفلتة جزء من «شارع الخدمة» والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة محافظة الأحساء، مقاولاً، بإعادة سفلتة جزء من طريق الخدمة لمشروع تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» مع طريق الملك فهد «طريق الظهران»، بمحاذاة المؤسسة العامة للري، الذي تم افتتاحه قبل 3 شهور.

وأوضحت الأمانة أنه نظير ما تداولته عدد من منصات التواصل الاجتماعي حول وجود كشط وأعمال سفلتة في مشروع جديد، قالت: تم إلزام المقاول المنفذ بإعادة السفلتة من جديد «على حسابه» بعد صدور نتائج الاختبارات المعملية للإسفلت المنفذ، التي تبين عدم مطابقته للمواصفات والمعايير الفنية، في أجزاء محدودة من نطاق المشروع «شارع الخدمة»، وتم التعامل بذلك وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في تنفيذ المشاريع لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية. مؤكدة ضرورة تقصي المعلومات من مصادرها الموثوقة، أو عبر قنوات التواصل الرسمية لدى الأمانة. يذكر أن المشروع يتمثل في إنشاء نفق بطول 800 متر يُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما أنه مرتبط بالطريق الدائري «دائري الهفوف والمبرز» ويمثل تقاطعاً حيوياً بوصفه المدخل الشمالي للحاضرة باتجاه مدينة الدمام ومدن المنطقة الشرقية الأخرى، وللمشروع أهمية في إيجاد انسيابية مرورية للمركبات على امتداد الطريق، وكذلك للقادمين من خارج الأحساء بدون توقف، حيث يرتبط بتنفيذه استكمال المرحلة الأولى من الدائري الشمالي، الذي سيربط بعد الانتهاء من تنفيذه بالتزامن مع تنفيذ المشروع الجزء الشرقي منه بالجزء الغربي ويمثل ذلك العنصر الأخير المتبقي من الدائري الداخلي، الأمر الذي سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الحاضرة.