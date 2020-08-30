شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 134 يوما.. إصابات كورونا تتراجع لـ « دون الألف» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس «السبت»، أدنى حصيلة يومية منذ 134 يوما، بإعلان وزارة الصحة تسجيل 987 إصابة جديدة، وذلك للمرة الأولى التي تتراجع فيها الإحصاءات اليومية إلى ما دون 1000 حالة، إذ كانت أول حصيلة يومية للإصابات تتجاوز الألف في 18 أبريل 2020 عندما تم تسجيل 1132 حالة، بعدما شهد اليوم السابق له «17 أبريل» إعلان تسجيل 762 إصابة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43 % لإناث، و57 % لذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %. لافتة إلى تسجيل 1038 حالة تعاف إضافية، و27 حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 313.911 حالة، من بينها 21.630 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1555 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 288.441 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3840 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 91.88 %، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.89 %.

وكشفت الإحصائية أن أعلى المدن والمحافظات تسجيلا للإصابات هي: مكة المكرمة «69»، تبوك «58»، جدة «51»، الرياض «48»، جازان «44»، حائل «37»، الهفوف «35»، صبيا «33»، المدينة المنورة «32»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة «63»، المدينة المنورة «59»، الرياض «49»، جدة «43»، خميس مشيط «40»، الهفوف «37»، أبوعريش «35»، جازان «34»، حفر الباطن «31»، تبوك «30».

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، أو مراكز «تأكد» المخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع.