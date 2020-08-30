، فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة "جندي" رجال.. اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) برتبة (جندي) رجال.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job resultوزارة الداخلية