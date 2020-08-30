، سقوط "جيب" من منحدر "السراط" بالجبل الأسود يفتح الجراح القديمة ومطالبات بحلول جذرية ،

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فتح حادث سقوط مركبة من نوع "جيب" من قمة الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان، الجراح القديمة من حوادث السقوط من تلك القمة، وسط مطالبات الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق.
وسقطت مركبة من نوع "جيب" مساء اليوم، وتجري عمليات تمشيط المنحدر الجبلي بعدما تم انتشال شاب متوفى وآخر إصابته بالغة، من موقع يطلق عليه بعض الأهالي اسم "السراط" نظرًا لوقوعه بين منحدرين سحيقين.
وقال الأهالي إنه تم عمل حواجز دون استكمالها لكامل المواقع الخطرة أو توسعة الطريق للجبل الذي يقصده المئات يوميًا وبه آلاف السكان. كما أن بعض تلك الحواجز لا تكاد تستطيع أن تثبت في مكانها، فكيف ستُسهم في منع المركبات من السقوط.
سقوط مركبة الجبل الأسود محافظة الريث جازان
سقوط "جيب" من منحدر "السراط" بالجبل الأسود يفتح الجراح القديمة ومطالبات بحلول جذريةمحمد المواسي الخليج 365 2020-08-29
فتح حادث سقوط مركبة من نوع "جيب" من قمة الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان، الجراح القديمة من حوادث السقوط من تلك القمة، وسط مطالبات الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق.
وسقطت مركبة من نوع "جيب" مساء اليوم، وتجري عمليات تمشيط المنحدر الجبلي بعدما تم انتشال شاب متوفى وآخر إصابته بالغة، من موقع يطلق عليه بعض الأهالي اسم "السراط" نظرًا لوقوعه بين منحدرين سحيقين.
وقال الأهالي إنه تم عمل حواجز دون استكمالها لكامل المواقع الخطرة أو توسعة الطريق للجبل الذي يقصده المئات يوميًا وبه آلاف السكان. كما أن بعض تلك الحواجز لا تكاد تستطيع أن تثبت في مكانها، فكيف ستُسهم في منع المركبات من السقوط.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
11:32 PM
الأهالي طالبوا بتوسعة الطريق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداده
فتح حادث سقوط مركبة من نوع "جيب" من قمة الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان، الجراح القديمة من حوادث السقوط من تلك القمة، وسط مطالبات الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق.
وسقطت مركبة من نوع "جيب" مساء اليوم، وتجري عمليات تمشيط المنحدر الجبلي بعدما تم انتشال شاب متوفى وآخر إصابته بالغة، من موقع يطلق عليه بعض الأهالي اسم "السراط" نظرًا لوقوعه بين منحدرين سحيقين.
وقال الأهالي إنه تم عمل حواجز دون استكمالها لكامل المواقع الخطرة أو توسعة الطريق للجبل الذي يقصده المئات يوميًا وبه آلاف السكان. كما أن بعض تلك الحواجز لا تكاد تستطيع أن تثبت في مكانها، فكيف ستُسهم في منع المركبات من السقوط.
، سقوط "جيب" من منحدر "السراط" بالجبل الأسود يفتح الجراح القديمة ومطالبات بحلول جذرية ،
المصدر : الخليج 365
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