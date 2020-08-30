شكرا لمتابعة خبر عن وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):سقطت سيارة " جيب " مساء أمس السبت، بمنحدر جبلي في جازان، ما أثفر عن وفاة شاب وإصابة آخر في موقع يطلق عليه الأهالي اسم " السراط " لوقوعه بين منحدرين.
وبعد تلك الحادثة طالب الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق، نظرا لكثرة الحوادث التي شهدها.
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