شكرا لمتابعة خبر عن وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

سقطت سيارة " جيب " مساء أمس السبت، بمنحدر جبلي في جازان، ما أثفر عن وفاة شاب وإصابة آخر في موقع يطلق عليه الأهالي اسم " السراط " لوقوعه بين منحدرين.

وبعد تلك الحادثة طالب الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق، نظرا لكثرة الحوادث التي شهدها.