اخبار السعوديه

وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي بجازان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

سقطت سيارة " جيب " مساء أمس السبت، بمنحدر جبلي في جازان، ما أثفر عن وفاة شاب وإصابة آخر في موقع يطلق عليه الأهالي اسم " السراط " لوقوعه بين منحدرين.

وبعد تلك الحادثة طالب الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق، نظرا لكثرة الحوادث التي شهدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة من منحدر جبلي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا