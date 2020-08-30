شكرا لمتابعة خبر عن "الكلباني" يُهين مغردًا سخر من أرائه الدينية حول الغناء: "خلها تغني لك بحبك يا ح" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): رد الداعية عادل الكلباني، على أحد الساخرين من آرائه الدينية حول إباحة الغناء والموسيقى. رد الداعية عادل الكلباني، على أحد الساخرين من آرائه الدينية حول إباحة الغناء والموسيقى. وتهكم مغرد من إمام الحرم المكي السابق، بشأن قضية الغناء والموسيقى، قائلا:" يا شيخ متى سمعت وأم عبدالإله أغنية رومانسية وأنتم صايمين؟ يمكن تفتيني مشتهي أسمع أغنية مع زوجتي حاليا، حنا صايمين ونبي نروق بارك الله فيك ". وقال الكلباني المعروف بلقبه " أبو عبدالإله ":" خلها تغني لك بحبك يا ح "، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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