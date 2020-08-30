«التعليم»: تخصيص الأسبوع الأول بالدراسة لاستكمال عملية التسجيل بمنصة مدرستي

أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، ضمن خطة الاطلاق التجريبي لـ«منصة مدرستي».

وأضافت متحدثة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة غداً الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

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