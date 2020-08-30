آخر تطورات السفينة «سليفر سپيريت».. إحالة الحالة المشتبه إصابتها بكورونا للمستشفى وحصر المخالطين

ذكرت مصادر صحفية لـ«عاجل»، أنه تقرر إيقاف بقية الرحلات الكروز البحرية، بدءًا من يوم غد الأحد 30 أغسطس.

يأتي ذلك بعد الاشتباه بوجود حالة مصابة بكورونا على متن السفينة «سليفر سپيريت»، ما أدى إلى إنهاء الرحلة وعودتها على الفور، لضمان سلامة الجميع.

وأصدرت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، المشغلة للسفينة «سليفر سپيريت»، بياناً بشأن اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»؛ وذلك عقب انطلاق السفينة في رحلة من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠م.

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وكشف البيان، عن أنه تم تحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى، لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، كما تم حصر المخالطين للحالة لمتابعتهم.

وأشار البيان، إلى أنه عند اكتشاف أولى علامات الاشتباه بالحالة، تم على الفور عزل الحالة المشتبه بإصابتها، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

وأضاف البيان، أنه حرصاً على سلامة الجميع، عادت السفينة اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020م، إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث كان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء، للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.

وتؤكد شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، على أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم؛ هي الأولوية القصوى لدى الشركة؛ حيث يتم تطبيق جميع البروتوكولات، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.