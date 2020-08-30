

الأمم المتحدة 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

دعت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، إلى ضرورة الإنزال الفوري لأكثر من 400 مهاجر ولاجئ، ممن تم إنقاذهم على متن ثلاث سفن في وسط البحر المتوسط ، وقد ظل بعضهم عالقا في البحر منذ أسابيع.

وجددت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان صادر اليوم ، دعوتهما للاتفاق على الإنزال الآمن في خضم جائحة كوفيد١٩، وتقليل قدرات البحث والإنقاذ في المنطقة.

وأعربت وكالات الأمم المتحدة عن القلق إزاء ما وصفته بالغياب المستمر للقدرة المخصصة للبحث والإنقاذ، بقيادة الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط.

// انتهى //

00:31ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالات أممية تدعو إلى إنزال عاجل لللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.