السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة ( جندي ) رجال غدا

الرياض 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف ) من الساعة العاشرة صباح غدٍ الأحد 11-1-1442هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ وذلك على الرابط التالي -https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job result. // انتهى // 23:51ت م 0125





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