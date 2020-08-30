السعودية اليوم / شركة البحر الأحمر للسفن السياحية : اشتباه بحالة كورونا على متن السفينة "سليفر سبيريت" .. وجرى عزلها



جدة 10 محرم 1442ھ الموافق 29 أغسطس 2020م واس

أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية ، المشغلة للسفينة "سليفر سبيريت" ، إحدى سفن الكروز السياحية عن اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه بإصابتها بفيروس

وقد تم على الفور عزل الحالة المشتبه بإصابتها فور اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها ، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة ، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وحرصاً على سلامة الجميع ، عادت السفينة اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020م إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، حيث كان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء ، للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.

وقد تم تحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى ، لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة ، كما تم حصر المخالطين للحالة لمتابعتهم .

وأكدت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم ؛ هي الأولوية القصوى لدى الشركة ، حيث يتم تطبيق جميع البروتوكولات ، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك .

// انتهى//

23:44ت م

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جدة 10 محرم 1442ھ الموافق 29 أغسطس 2020م واسأعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية ، المشغلة للسفينة "سليفر سبيريت" ، إحدى سفن الكروز السياحية عن اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك عقب انطلاق السفينة في رحلة من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم أمس الأول الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م.وقد تم على الفور عزل الحالة المشتبه بإصابتها فور اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها ، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة ، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.وحرصاً على سلامة الجميع ، عادت السفينة اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020م إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، حيث كان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء ، للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.وقد تم تحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى ، لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة ، كما تم حصر المخالطين للحالة لمتابعتهم .وأكدت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم ؛ هي الأولوية القصوى لدى الشركة ، حيث يتم تطبيق جميع البروتوكولات ، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك .// انتهى//23:44ت م0123

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شركة البحر الأحمر للسفن السياحية : اشتباه بحالة كورونا على متن السفينة "سليفر سبيريت" .. وجرى عزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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