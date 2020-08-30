السعودية اليوم / فريق الرعاية الصحية بمستشفى بني مالك العام يخوض غمار التحدي لتقديم خدماته للمرضى بمنازلهم



الداير بني مالك 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

يثابر فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى بني مالك العام، رغم صعوبة التضاريس ووعورة الطرق، من أجل تقديم خدماته الصحية المنزلية لأكثر من 127 مريضاً، يتوزعون علي قمم جبال الداير وأودية وشعاب المحافظة، والمرور على المرضى بمنازلهم بشكل أسبوعي بواقع 3 جولات أسبوعية .

ويبذل الفريق المكون من طبيب وممرض وممرضة وسائق، منذ انتشار جائحة

ووفقاً لمدير المستشفى عادل بن أحمد الحريصي، فإن الفريق يقوم خلال زياراته بقياس العلامات الحيوية للمرضى ووصف الأدوية، بالإضافة إلى تركيب وتغيير القساطر لكبار السن والمقعدين .

وأكد الحريصي، أن قسم الرعاية الصحية المنزلية لا يتوانى في توفير متطلبات المرضى من مستلزمات الأدوية والأجهزة الطبية والمستحضرات الغذائية والصحية.

// انتهى //

23:08ت م

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الداير بني مالك 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسيثابر فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى بني مالك العام، رغم صعوبة التضاريس ووعورة الطرق، من أجل تقديم خدماته الصحية المنزلية لأكثر من 127 مريضاً، يتوزعون علي قمم جبال الداير وأودية وشعاب المحافظة، والمرور على المرضى بمنازلهم بشكل أسبوعي بواقع 3 جولات أسبوعية .ويبذل الفريق المكون من طبيب وممرض وممرضة وسائق، منذ انتشار جائحة كورونا ، جهوداً غير اعتيادية للزيارات والتوعية لأهالي المرضى، خاصة وأن المرضى من كبار السن وكونهم أكثر عرضة للمرض .ووفقاً لمدير المستشفى عادل بن أحمد الحريصي، فإن الفريق يقوم خلال زياراته بقياس العلامات الحيوية للمرضى ووصف الأدوية، بالإضافة إلى تركيب وتغيير القساطر لكبار السن والمقعدين .وأكد الحريصي، أن قسم الرعاية الصحية المنزلية لا يتوانى في توفير متطلبات المرضى من مستلزمات الأدوية والأجهزة الطبية والمستحضرات الغذائية والصحية.// انتهى //23:08ت م0120

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