السعودية اليوم / سقوط صاروخ وسط بغداد من دون إصابات



بغداد 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سقط داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد اليوم صاروخ كاتيوشا ,من دون وقوع أي إصابات تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن الصاروخ الذي أطلق من منطقة قناة الجيش بشرق العاصمة العراقية ,سقط على أحد المنازل داخل المنطقة الخضراء .

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22:40ت م

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