

الكويت 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الكويت 646 إصابة و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 84224 حالة ,فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 528 حالة .

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75993 حالة.

// انتهى //

21:59ت م

0114



الكويت 10 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجّلت الكويت 646 إصابة و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 84224 حالة ,فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 528 حالة .وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75993 حالة.// انتهى //21:59ت م0114

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجّل 646 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.