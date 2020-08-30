السعودية اليوم / لبنان تسجّل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 9 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 662 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16275 إصابةً ,فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4484 حالة ، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 155.

// انتهى //

20:51ت م

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بيروت 9 محرم 1442 هـ الموافق 29 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 662 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم .وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16275 إصابةً ,فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4484 حالة ، مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 155.// انتهى //20:51ت م0106

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