شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل لـ«الأمن الدبلوماسي» برتبة «جندي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام ( القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ) برتبة ( جندي ) رجال ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف ) من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15-1-1442هـ.

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