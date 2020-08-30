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قرَّر رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مضاعفة مكافأة تتويج الفريق الأول بكأس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وفي داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي الأزرق بارك ابن نافل لجميع عناصر الإنجاز، من لاعبين وجهاز فني، قبل أن يعلن أن المكافأة الموعودين بها حال تحقيق اللقب قد تضاعفت مرتين، وسط ابتهاج أفراد الفريق، علاوة على تحقيقهم البطولة.
وكان "نافل" قد نُصّب رئيسًا للهلال خلال العام الماضي عبر انتخابات رئاسية، وسيبقى على الكرسي لمدة 4 أعوام، تبقَّى منها نحو ثلاثة. وتمكن في موسمه الأول من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، ثم المشاركة في كأس العالم للأندية، قبل أن يحقق لقب الدوري الاستثنائي.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 12:38 AM
حقَّق اللقب الآسيوي وذهب للعالمية وأضاف اللقب الـ16 للخزانة الزرقاء
قرَّر رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مضاعفة مكافأة تتويج الفريق الأول بكأس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وفي داخل غرفة تبديل ملابس لاعبي الأزرق بارك ابن نافل لجميع عناصر الإنجاز، من لاعبين وجهاز فني، قبل أن يعلن أن المكافأة الموعودين بها حال تحقيق اللقب قد تضاعفت مرتين، وسط ابتهاج أفراد الفريق، علاوة على تحقيقهم البطولة.
وكان "نافل" قد نُصّب رئيسًا للهلال خلال العام الماضي عبر انتخابات رئاسية، وسيبقى على الكرسي لمدة 4 أعوام، تبقَّى منها نحو ثلاثة. وتمكن في موسمه الأول من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، ثم المشاركة في كأس العالم للأندية، قبل أن يحقق لقب الدوري الاستثنائي.
، الرئيس الاستثنائي للهلال "ابن نافل": مكافأة لقب الدوري الاستثنائي مضاعفة ،
المصدر : الخليج 365
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