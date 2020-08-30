، "البحر الأحمر للسفن السياحية": اشتباه بحالة كورونا على متن "سليفر سبيريت" يعيد السفينة بعد انطلاقها ،

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أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، المشغِّلة للسفينة "سليفر سبيريت"، إحدى سفن الكروز السياحية، اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب انطلاق السفينة في رحلة من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم أمس الأول الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م.
وقد تم على الفور عزل الحالة المشتبه بإصابتها فور اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها، وتوجيه جميع الركاب بالبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.
وحرصًا على سلامة الجميع عادت السفينة اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020م إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.
وقد تم تحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، كما تم حصر المخالطين للحالة لمتابعتهم.
وأكدت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية القصوى لدى الشركة؛ إذ يتم تطبيق جميع البروتوكولات، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.رحلات سفن كروز السياحية فيروس كورونا الجديد
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 12:05 AM
طاقم "الصحة" كان بانتظارها في ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. وتم حصر المخالطين
أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، المشغِّلة للسفينة "سليفر سبيريت"، إحدى سفن الكروز السياحية، اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب انطلاق السفينة في رحلة من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم أمس الأول الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م.
وقد تم على الفور عزل الحالة المشتبه بإصابتها فور اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها، وتوجيه جميع الركاب بالبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.
وحرصًا على سلامة الجميع عادت السفينة اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020م إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.
وقد تم تحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، كما تم حصر المخالطين للحالة لمتابعتهم.
وأكدت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية القصوى لدى الشركة؛ إذ يتم تطبيق جميع البروتوكولات، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.
، "البحر الأحمر للسفن السياحية": اشتباه بحالة كورونا على متن "سليفر سبيريت" يعيد السفينة بعد انطلاقها ،
المصدر : الخليج 365
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