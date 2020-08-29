شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفتان و57 جولة رقابية على المنشآت الصحية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أجرت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 57 جولة رقابية على المنشآت الصحية، للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "Covid-19" وذلك من خلال ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، كما قُيّدت مخالفتان وأحيل المخالفان إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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