شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفتان و57 جولة رقابية على المنشآت الصحية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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