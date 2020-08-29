إغلاق 476 محلًّا في جدة بسبب المخالفات البلدية

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إغلاق 476 محلًّا في جدة بسبب المخالفات البلدية
متنوعة الأنشطة من بينها 42 ورشة
متابعات الخليج 365 - واس
قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في الفِرق الرقابية والميدانية خلال جولاتها بإغلاق 476 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة من بينها 42 ورشة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية.
من جانبه أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والضوابط الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى استمرار الجولات والمهام الرقابية التي تشمل جمبع الأنشطة التجارية على مدار الساعة حرصاً من أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والجهات ذات الاختصاص.
وأعرب المهندس عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ “بلدي 940” للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم بما يحقق الصحة العامة.
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