، "خان": تعليق رحلة "كروز" المقررة غدًا وتأجيلها إلى 3 سبتمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرصًا على السلامة وامتثالاً لتعليمات وزارة الصحة

كشف غسان خان، المدير التنفيذي للاستراتيجية بشركة البحر الأحمر، عن أنه حرصًا على السلامة العامة، وامتثالاً لتعليمات وزارة الصحة، فقد اتخذت إدارة شركة البحر الأحمر للسفن السياحية وطاقم سفينة سلفر سبيريت قرارًا بتعليق رحلة الكروز بتاريخ 30 أغسطس.

وأضاف بأنه سوف يتم استئناف الإبحار مرة أخرى 3 سبتمبر، مشيرًا إلى أن جميع الركاب ممن لديهم حجوزات على تلك الرحلة سيتمتعون بخيار استرداد مبالغ الحجز بالكامل، أو إعادة جدولة رحلتهم.

وأوضح أن جميع الخطوات تتوافق مع اللوائح الحكومية. ويمكن للركاب التأكد من أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة بمجرد بدء العمليات التشغيلية في الوقت المناسب.رحلات سفن كروز السياحية فيروس كورونا الجديد