، هیئة تنظیم الكهرباء.. وتعویضك مضمون..! ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت هیئة تنظیم الكهرباء والإنتاج المزدوج حملتها الإعلامیة التوعویة تحت شعار (تعویضك مضمون)؛ بهدف تعزیز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدمَي الخدمة الكهربائیة (الشركة السعودیة للكهرباء، وشركة مرافق)، والواجبات التي تقع علیهم تجاههما. كما تهدف الهیئة من خلال هذه الحملة إلى نشر رسائل متنوعة لزیادة وعي المستهلكین، وإبراز حقوقهم. وقد بیّنت الهیئة أن هذه الرسائل من شأنها توضیح مراحل تقدیم الشكوى من الخدمة المقدمة، وتُنظر مشكلته أو شكواه المتعلقة بالفواتیر خلال 10 أیام عمل. وفي حال لم یقتنع بالحل یحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهیئة في حال لم یحل مقدم الخدمة الكهربائیة المشكلة.

كما تناولت رسائل الحملة حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائیة دون انقطاع. كما تركز على تعویضات المستهلك من خلال إبراز المعاییر المضمونة، والتعویضات المستحقة، في حال أخفق مقدم الخدمة في تحقیقها. كما تتناول أیضًا توضیح الحالات التي یحظر فیها فصل الخدمة الكهربائیة في حال عدم السداد، إضافة إلى عدم قیام مقدم الخدمة بفصل الخدمة إلا بعد استیفاء كل الإجراءات النظامیة للفصل الصادرة عن الهیئة.

فهذه قواعد مهمة، تنظم العلاقة بین المستهلك ومقدم الخدمة، وتضبط الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن من أهم إصدارات الهیئة "دلیل تقدیم الخدمة الكهربائیة"، وهو متعلق بتقدیم الخدمة للمستفیدین بفئاتهم كافة، بما یحقق الموازنة بین مصالح كل من المستهلك ومقدم الخدمة على حد سواء. ویتضمن الدلیل تعریفًا بالمصطلحات الواردة فیه، كما یشمل أیضًا أحكامًا عامة من خلال تفاصیل مهمة، تتعلق بضوابط وإجراءات إیصال الخدمة الكهربائیة الجدیدة، والخدمة الكهربائیة المؤقتة.

كما یتطرق الدلیل إلى موضوع مهم للمستهلك، یتعلق بضوابط وإجراءات التعدیل على الخدمة الكهربائیة، منها على سبیل المثال: إضافة الأحمال وتقویتها وتخفیضها، إضافة إلى تغییر الجهد.

كما خصص الدلیل فصلاً مستقلاً عن ضوابط فصل الخدمة الكهربائیة وإعادتها وإلغائها، وفصلاً آخر یتناول ضوابط تطبیق تعریفة الاستهلاك بأنواعها (السكني، الحكومي، التجاري، الزراعي، الجمعیات الخیریة، الصناعي، المستشفیات والمدارس الأهلیة).

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ومن جهة أخرى، تطرق الدلیل إلى ضوابط حساب الاستهلاك والفوترة، وخصص فصلاً عن ضوابط إزاحة الشبكات الكهربائیة. وفي الوقت نفسه لم یهمل الدلیل العنایة بجمیع فئات المجتمع؛ لذلك قام بتخصیص فصل لقواعد وإجراءات خدمة ذوي الاحتیاجات الماسة للكهرباء. كما شمل الدلیل تفاصیل دقیقة، تهم المستهلك ومقدم الخدمة. ومن الضروري للمستهلك الاطلاع علیه لمعرفة حقوق كل طرف، وما علیه من واجبات والتزامات.

وفیما یأتي رابط دلیل تقدیم الخدمة الكهربائیة الصادر عن هیئة تنظیم الكهرباء:

https://ecra.gov.sa/ElcManual.pdf