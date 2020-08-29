شكرا لمتابعة خبر عن "الغرف السعودية" تسمح لمنسوباتها بالخروج مبكرًا من الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الغرف السعودية عن إطلاق مبادرة "كوني معهم" لتمكين موظفاتها من الخروج مبكرًا ومتابعة العمل عن بعد حتى انتهاء ساعات العمل، وذلك لتمكينهن من التواجد مع أبنائهن خلال عملية التعلم عن بُعد.

وتضمن المبادرة لموظفات المجلس مغادرة العمل في تمام الواحدة ظهرًا ومتابعته عن بُعد حتى انتهاء ساعات العمل، وذلك للإشراف على عملية التعلم عن بُعد، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بداية العام الدراسي عن بُعد لمدة 7 أسابيع، مع تخصيص الساعة الثالثة مساءً لبدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك لمراعاة تواجد الإشراف العائلي.

ووجه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا، لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق 30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442هـ الموافق 15/ 10/ 2020م.