شكرا لمتابعة خبر عن 200 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان يبدؤون "عن بعد" العام الدراسي الجديد غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى):

يعود غداً مع بدء العام الدراسي الجديد أكثر من (200) ألف طالب وطالبة بتعليم جازان وذلك عبر منصّة مدرستي للتعليم "عن بعد" وقنوات عين .

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة العام الدراسي الجديد ومواصلة الرحلة التعليمية عن بعد، مشيداً بجهود وزارة التعليم في تجهيز البدائل التعليمية الإلكترونية المناسبة للطلاب والطالبات التي تضمن استمرار العملية التعليمية دون توقف، مشيراً إلى الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في متابعة الطلاب والطالبات والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم لهم عبر المنصة .

وأكد الدكتور أبو هادي أهمية دور أولياء الأمور والأسر في هذه المرحلة حيث يمثلون الشريك الفعّال للمؤسسة التعليمية في تعليم أبنائهم وبناتهم وتهيئة البيئة المناسبة في المنزل وإنجاح العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الإدارة عبر مشرفيها ستقدم الدعم للأسر وللمعلمين والمعلمات عبر لجان الدعم الإلكتروني وتقديم التغذية الراجعة، راجياً للجميع عاماً مليئاً بالجد والاجتهاد والنجاح والعطاء.