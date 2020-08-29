شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة لاستكمال التسجيل والتدريب على "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ منصة مدرستي.

وأشارت الشهري إلى أنه يمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

ويعود نحو 6 ملايين طالب وطالبة، غداً الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار " مدرستي في بيتي ".