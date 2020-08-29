شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات التي اتخذها الطاقم الصحي لـ "الكروز" بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية عن الإجراءات التي اتخذها الطاقم الصحي لسفينة " الكروز " السياحية التي انطلقت مؤخراً في رحلة داخلية بالمملكة بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بكورونا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أنه تم عزل الحالة المشتبه بها على الفور، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ولفتت الشركة:" عادت السفينة اليوم إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث كان في استقبالها طاقم من وزارة الصحة للمساعدة في تطبيق إجراءات السلامة "، مبينة:" تم تحويل الحالة المشتبه بها إلى المستشفى لإكمال تقديم الإجراءات الصحية لها، كما تم حصر المخالطين لها لمتابعتهم ".