شكرا لمتابعة خبر عن عضوان الأحمري: "المملكة تترك من يريد القفز على التاريخ ثم يعودون للرياض للحل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكد الإعلامي عضوان الأحمري على أن قيادة المملكة للعالمين العربي والإسلامي قديمة ومستمرة وما تزال. أكد الإعلامي عضوان الأحمري على أن قيادة المملكة للعالمين العربي والإسلامي قديمة ومستمرة وما تزال. وقال الاحمري : من حكمة المملكة أنها تترك المجال لمن يريدون القفز على التاريخ والواقع ولعب دور أكبر، ثم يعودون للرياض للحل. وتابع : القيادة السياسية لها مواصفات وأحكام، وليس عيباً أنها لا تتوفر في هذه الدولة أو تلك. واقع لا تغيره الخيالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضوان الأحمري: "المملكة تترك من يريد القفز على التاريخ ثم يعودون للرياض للحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.