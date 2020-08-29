شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة "قصر النيابة" الذي شهد ولادة الراحل الأمير سعود الفيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يعد قصر النيابة من أحد المعالم التاريخية في مدينة الطائف، وبُني عام 1315 هجرية بمواد مختلفة من الحجر والجص وخشب الزان وخشب العرعر.

وقال ناصر الدعجاني باحث تاريخي: "قصر النيابة يتكون من 3 أدوار بنيت على الطراز المعماري الروماني القديم، وتتزين جنبات القصر بأعمدة حجرية تمتاز بزخارف شبه حلزونية ويبلغ عدد غرف الأثر 45 غرفة زينت بالرخام والزخارف المصنوعة يدوياً".

وأطلق عليه الملك فيصل الراحل اسم "قصر النيابة" لأنه كان يسكنه في الصيف عندما ينوب أباه على ولاية الحجاز.

وتعاقب على السكن فيه مجموعة من الأمراء، ومنهم الأمير عبدالله الفيصل، وكذلك إخوانه الأمراء محمد وسعد وسعود وخالد وتركي، ومن أبرز الأحداث التاريخية المرتبطة بهذا القصر أنه شهد في عام 1358 هـجرية ولادة الأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السابق".