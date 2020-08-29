شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من برنامج حساب المواطن حول موعد عودة التسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):جدد برنامج حساب المواطن تأكيده على أنه لا يوجد تاريخ معين لإعادة فتح التسجيل في البرنامج، لكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
وأكد البرنامج أنع تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم يتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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