تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا لفلسطيني في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، مساء اليوم السبت 29 أغسطس 2020، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن فلسطيني في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الخارجية في تقريرها اليومي، أن الموطن المتوفى هو يوسف عبد الرحمن محمود قديح (63 عاما)، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالسعودية إلى 76، وفي كافة الجاليات بالعالم إلى 237.

كما أعلنت الخارجية تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأميركية، لترتفع الإصابات لـ5707، و1910 حالة تعاف.

ونوهت إلى أن الإصابات الخمس توزعت في كل من ولايتي متشيغن ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات بأميركا إلى 3454 إصابة.

وأشارت الخارجية إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة في أميركا لليوم الـ 12 على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.