معلق مباراة الأهلي والشباب والموعد والقناة الناقلة مباشر

ننشر لكم متابعين وكالة سوا الاخبارية في المملكة العربية السعودية اليوم السبت اسم معلق مباراة الأهلي والشباب المقررة غد الأحد 30 أغسطس 2020، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة.

وقررت قناة السعودية الرياضية الأول تعيين فهد العتيبي معلق مباراة الأهلي والشباب المؤجلة من يوم 5 آيار / مايو 2020؛ بسبب الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي لم يتم السيطرة عليه بعد.

وتنطلق مباراة الشباب والأهلي عند الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساءً بحسب توقيت مكة المكرمة والأردن وفلسطين، والساعة السابعة وأربعين مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا، والساعة التاسعة وأربعين بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وأجرى فريق الأهلي تمرينه الأخير استعدادا لموقعة الشباب يوم الخميس الماضي بمشاركة جميع اللاعبين على رأسهم السوري عمر السومة الذي صدرت أنباء تتحدث عن رغبته في الرحيل الفترة المقبلة.

ويطمح الأهلي إلى الثأر من الشباب الذي فاز عليه في لقاء الذهاب على استاد الملز بهدف دون رد، أحرزه آنذاك اللاعب دانيلو مورينو اسيريلينا، وذلك رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها في دوري المحترفين.

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جدول ترتيب الدوري السعودي

ويطمح الأهلي إلى الثأر من الشباب الذي فاز عليه في لقاء الذهاب على استاد الملز بهدف دون رد، أحرزه آنذاك اللاعب دانيلو مورينو اسيريلينا، وذلك رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها في دوري المحترفين.

وذكرت أنه حال نجح الأهلي في اجتياز عقبة الشباب، سيصل إلى النقطة رقم 49 بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 8 نقاط عن الوصيف النصر، و14 خلف المتصدر الزعيم الهلالي.

وتقام المباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة بدون جمهور، وذلك من ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد