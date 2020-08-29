تنويه هام من “التعليم” بما يخص الأسبوع الأول من الدراسة

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أعلنت وزارة التعليم أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الذي ينطلق يوم (الأحد) سيكون مخصصا لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة على منصة مدرستي.
وأكدت إمكانية تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة، وذلك ضمن خطة الإطلاق التجريبي للمنصة.
يُذكر أن الوزارة وزعت حسابات الدخول على المنصة للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين.
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