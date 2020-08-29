إيقاف 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد سرعة آليّ بطريق تربة – الخرمة

في العقد الثالث من العمر..

أوقفت شرطة مكة المكرمة ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آليّ على طريق تربة – الخرمة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آليّ على طريق تربة - الخرمة، «وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر»؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: المرور يتفاعل مع فيديو «الشاحنة» ويًلقي القبض على قائدها ضبط 4 مقيمين سرقوا كابلات نحاسية ومولدات كهربائية بحفر الباطن

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