حدد الأسبوع الحاسم للقرار..
شهد المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم اليوم السبت، مشاركة مؤثرة لصحيفة عاجل تمثلت في قيام الزميل عبد الله الجديع بتوجيه سؤالين حول درجة التنسيق بين وزارتي التعليم والصحة بشأن عودة الطلاب إلى المدارس حضوريًا، وإمكانية التراجع عن التعليم «عن بُعد» بعد انتهاء الخمسة أسابيع التي حددتها وزارة الصحة.
وفي رده على «عاجل» أوضح وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، أن التنسيق مع وزارة الصحة يتم بشكل يومي من خلال اللجان المشتركة، مؤكدًا أن «هناك عملًا دؤوبًا بين الوزارات ذات الصلة والجهات المعنية للتواصل مع وزارة التعليم من خلال لجان عمل مشتركة لدعم العملية التعليمية».
وبشأن مدة الخمسة أسابيع التي حددتها وزارة الصحة، قال المقبل: «نعم.. إن تقييم العملية من جوانبها التعليمية والصحية كافة يبدأ من الغد الأحد.. وبعد الانتهاء من هذا التقييم سوف تُقدم التقارير كافة من جميع الجهات المعنية إلى لجنة مختصة لاتخاذ القرار المناسب».
وشدد وكيل وزارة التعليم، على أن القرار المنتظر يستهدف ضمان نجاح العملية التعليمة، وفي نفس الوقت سوف يضمن الحفاظ على صحة الطلبة والطالبات وجميع المشاركين في العملية الدراسية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «التعليم العام» يكشف لـ«عاجل» آلية التنسيق مع «الصحة» بشأن الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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