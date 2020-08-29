جددتُ رخصة القيادة في فترة المنع.. كيف أستلمها؟ مواطن يسأل والمرور يُجيب

كشف الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، عن كيفية استلام رخصة القيادة لمن جدَّدها خلال فترة المنع ولم يستلمها.

وأوضح المرور السعودي، أن بالإمكان طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر، وسيتم إيصالها إلى طالبها إذا كان لديه عنوان وطني (واصل).

جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن وجه تساؤلًا قال فيه: «السلام عليكم.. جددتُ رخصة القيادة واستمارة السيارة أيام المنع في رمضان وحابب أستلمها من فين وشكرًا».

وردَّ عليه حساب المرور السعودي: «مرحبًا بك.. بإمكانك طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك إذا كان لديك عنوان وطني (واصل).. نشكر تواصلك».