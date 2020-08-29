بالإمكان طلب إرسال كارت في هذه الحالة
كشف الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، عن كيفية استلام رخصة القيادة لمن جدَّدها خلال فترة المنع ولم يستلمها.
وأوضح المرور السعودي، أن بالإمكان طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر، وسيتم إيصالها إلى طالبها إذا كان لديه عنوان وطني (واصل).
جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن وجه تساؤلًا قال فيه: «السلام عليكم.. جددتُ رخصة القيادة واستمارة السيارة أيام المنع في رمضان وحابب أستلمها من فين وشكرًا».
وردَّ عليه حساب المرور السعودي: «مرحبًا بك.. بإمكانك طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك إذا كان لديك عنوان وطني (واصل).. نشكر تواصلك».
كانت هذه تفاصيل خبر جددتُ رخصة القيادة في فترة المنع.. كيف أستلمها؟ مواطن يسأل والمرور يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.