انهاء رحلة "الكروز" السياحية وعودتها لميناء الملك عبد الله بسبب الاشتباه بحالة كورونا

قرر طاقم سفينة الكروز "سيلفر سي سبيرت" السياحية السعودية، قطع رحلته في البحر الأحمر والعودة إلى ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بعد الاشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وفوجئ الركاب على متن السفينة بمنشور من القبطان جاء فيه: "يؤسفنا أن نبلغكم بوجود حالة اشتباه بفيروس كورونا على متن السفينة، والتي تم عزلها فورًا في الأجنحة المخصصة لذلك". مشيراً إلى أن الأولوية هي سلامة وصحة جميع الضيوف وطاقم السفينة، ولذلك سيتم تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم والسلامة في مثل هذه الحالة.

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ودعا القبطان، جميع المتواجدين على متن السفينة بالبقاء في أجنحتهم، والاتصال بخدمة الغرف لطلب وجبة الإفطار والوجبات الأخرى، حتى الوصول إلى ميناء الملك عبدالله.

وستتكفل شركة البحر الأحمر للسفن السياحية بتغطية تكاليف السكن والمواصلات حسب الحاجة، وسيتم التواصل مع الضيوف في أجنحتهم بهذا الخصوص.

بدوره، أوضح الإعلامي محمد سلامة، أحد ركاب السفينة حقيقة ما جرى، بأنه لا توجد حالة إصابة، ولكنه مجرد اشتباه، لأن أحد الأشخاص شعر بالتعب؛ فهناك شك فقط.