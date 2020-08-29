الذيابي: الجامعة الإلكترونية ستضع حلولًا جذرية لمعالجة مسمى الشهادات على وجه السرعة

تبدأ بالتوعية بهذا النوع من التعليم
أكد متحدث الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور شاكر الذيابي، أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على دراسة وتحليل الوثائق الموجودة، ووضع خطة للحل تبدأ بمعالجة مسمى الشهادات على وجه السرعة وحسب الأنظمة المتبعة.
وأوضح الذيابي، خلال مقابلة هاتفية بقناة الإخبارية، أنه خلال الفترة القادمة ستقوم الجامعة –بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم والجهات المعنية– بوضع حلول جذرية تبدأ بالتوعية والتدقيق بالتعليم الإلكتروني، وأيضًا المكتسبات المتوقعة من خلال تطبيقه بناءً على تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية.
وأشار إلى أنه سوف يتم العمل مع الجهات المعنية في وضع الوثائق اللازمة التي تعرِّف بهذا النمط من التعليم وتضمن العدالة في التعامل مع مخرجاته.
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