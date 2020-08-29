ضمن 2096 جولة تفتيشية خلال أسبوع..
شددت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، على المراكز التجارية، بأهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر وتوفر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين ووجود أجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع، إلى جانب أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يوميًا.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2096 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، أصدرت خلالها 783 إشعارًا ومخالفة بينها 20 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 80 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 305 عيّنات غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي، فيما نفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 446 جولة نظافة وإصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8230 آلية ومعدة، بينما أزالت فرق النظافة 11031 طنًا من المخلفات المنزلية، ورفعت 35442 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.
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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 80 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة لعدم الالتزام بالتدابير الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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