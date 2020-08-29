«المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، إنفوجرافًا يحوي 5 نصائح لتجاوز الازدحام المروري بأمان، تتلخص في تجنب التجاوز، ومنح أفضلية المرور لسيارات الطوارئ، والتركيز، وترك مسافة آمنة، والالتزام بالمسار.

وجاءت النصائح بالتفصيل في الإنفوجراف الخاص بالمرور السعودي لتجنب الازدحام على النحو التالي:

أولًا– تجنب التجاوز عبر كتف الطريق.

Advertisements

ثانيًا– أعط أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

ثالثًا– حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال.

رابعًا– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.

خامسًا– التزم بمسارك ولا تتنقل بين المسارات وإن كانت حركتها أسرع.