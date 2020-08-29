بحوزتهم 10 بنادق هوائية و2146 طلقة.. ضبط 14 مخالفًا لأنظمة الصيد بمحميتين ملكيتين بالرياض

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء أدائها مهامها في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد، والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض، في ضبط 14 شخصًا من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم 10 بنادق هوائية، و2146 طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى 50 طائرًا اصطادوها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد «رائد المالكي» أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

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وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين، أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات ستواصل مهامها بمراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط المخالفين، وتطبيق النظام بحقهم.

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