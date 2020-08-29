أحيلوا إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقهم
نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء أدائها مهامها في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد، والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض، في ضبط 14 شخصًا من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم 10 بنادق هوائية، و2146 طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى 50 طائرًا اصطادوها.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد «رائد المالكي» أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.
وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين، أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات ستواصل مهامها بمراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط المخالفين، وتطبيق النظام بحقهم.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. وزارة البيئة تعلن وقف صيد «الكنعد».. والتطبيق السبت
كانت هذه تفاصيل خبر بحوزتهم 10 بنادق هوائية و2146 طلقة.. ضبط 14 مخالفًا لأنظمة الصيد بمحميتين ملكيتين بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.