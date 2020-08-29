شاحنتان سعوديتان تحملان مساعدات طبية لعدن ومأرب

عبرت منفذ الوديعة الحدودي شاحنتان إغاثيتان سعوديتان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2020، تحمل على متنها 11 طنا و272 كيلوغراما من المواد والتجهيزات الطبية، تشمل: 24 كرسيا كهربائيا متحركا، وأدوية متنوعة، تستهدف محافظتي عدن، ومأرب.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

خدمات علاجية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيدا، وعيادة الباطنية 260 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 245 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضا.

كما صرفت الأدوية لـ 275 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 67 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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3 آلاف كرتون تمر

قام المركز بتوزيع 3,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 3,000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعًا.

كما واصلت العيادات الطبية التغذية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 13 إلى 19 أغسطس 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2,810 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 326 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 49 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 437 فردا، وعيادة الولادة 20 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,077 شخصا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,448 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,494 مريضا، واستقبل قسم التنويم 8 مستفيدين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 12 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,696 شخصا.