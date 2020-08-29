تقييم مستويات المدارس الحكومية في مكاتب التعليم

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور محمد بن هندي الغامدي لـ»دوت الخليج» وجود 9 جهات أجنبية في المملكة تعمل بضبابية على تقديم الاعتماد للمدارس الأهلية والعالمية دون وضوح لمستوى جودة العمل وتوافق المعايير التي تعتمدها مقارنة بالمعايير التي تعمل عليها في بلدانها، مبينا أن مجلس إدارة الهيئة أقر مشروعا لمنح التراخيص لهذه الجهات لتنظيم عملها.

وفيما أصدر مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات، أوضح الغامدي أن الجهات الأجنبية التي تقدم الاعتماد للمدارس الأهلية والعالمية بات عليها تقديم التقارير التي تضمن استفادة قطاع التعليم الأهلي والعالمي منها، فيما يعمل المركز حالياً على القواعد الإجرائية لهذا المشروع.

الترخيص للمدارس الدولية

أكد الغامدي أن الترخيص لهذه الجهات الدولية سيحسن من استفادة المدارس من تلك الجهات الأجنبية التي تمنحها الاعتمادات، والتحقق من وجود قيمة مضافة حقيقية لتلك الاعتمادات على عمليات التعليم والتعلم التي تفيد الطالب، لافتاً إلى أن الترخيص لهيئات الاعتماد المدرسي الدولية يتوقع أن يحسن من بيئة الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والعالمي.

4 نطاقات للتقويم

أبان الغامدي أن مجلس إدارة الهيئة أقر مشروع التقويم المدرسي للمدارس الحكومية على أربعة نطاقات «مدارس في مرحلة التهيئة، مرحلة الانطلاق، مرحلة التقدم، ومرحلة التميز»، وسيتمكن ولي الأمر من خلالها من الإطلاع على مستوى تصنيف مدرسة ابنه، مشيرا إلى أن التقويم سيتم سنويا، وسيبدأ المركز السنة الحالية من تقييم مستويات المدارس الحكومية وفق عينة عشوائية طبقية في جميع مكاتب التعليم في المملكة والبالغة 250 مكتبا. وأضاف «مشروع التقويم سيمكن مدير التعليم ومدير المكتب والمدرسة من المعايير والأدوات التي تمكن من تحسين الأداء واللحاق بالمدارس المتقدمة والمتميزة، في حين أن اعتماد المدارس الأهلية والعالمية سيكون مستقلا بثلاثة تصنيفات وهي إما مدرسة معتمدة، أو معتمدة بشروط، أو غير معتمدة، وبالتالي سيستطيع ولي الأمر تصفح المدارس والإطلاع على المعتمد منها، الأمر الذي سيحقق تنافسية فيما بينها وجودة في المخرجات».

مشروع اعتماد المدارس الأهلية والعالمية

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بين المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي أن مشروع اعتماد المدارس الأهلية والعالمية سيكون طوعيا وليس إلزاميا وفقا لفلسفة الاعتمادات الأكاديمية والمدرسية، وسينشر المركز تقارير سنوية بالمدارس التي حصلت على الاعتماد الوطني، أو الدولي من هيئات مرخصة، أو اعتماد مشترك من كليهما، مما يتيح للأسر بيانات واضحة و دقيقة لاتخاذا قراراتها بشأن إلحاق أبنائها بمدرسة أو أخرى.

لا رفع للرسوم

نفى الدكتور محمد الغامدي احتمالية رفع المدارس الأهلية والعالمية رسومها الدراسية بعد حصولها على الاعتماد الوطني، حيث إن الرسوم التي تتقاضها المدرسة تكون بمقابل الخدمات التعليمية التي كانت تقدمها، وليس مقابل خدمات جديدة تتطلب معها زيادة الرسوم، وأن الاعتماد هدفه تجويد العملية التعليمية، متوقعاً ارتفاع سقف المنافسة في هذا القطاع الحيوي، وذلك له مردود إيجابي على تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

تقارير شفافة

أوضح مدير عام الاعتماد المدرسي في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الدكتور ناصر الملحم أن المركز سينشر تقارير شفافة متاحة للعموم، بحيث يستطيع الاطلاع على تقييم المدرسة الحكومية، وعلى وجود اعتماد للمدرسة الأهلية أو العالمية من عدمه، لافتاً إلى أن كلا من مشروع التقييم والاعتماد من مبادرات المركز الذي وضع معايير الاعتماد والتقييم، بمشاركة وزارة التعليم وقطاع التعليم الأهلية العالمي. أوضح الملحم أن مؤشرات نتائج الاختبارات الدولية التي شاركت فيها المملكة تعطي دلالات على أن التعليم الأهلي والعالمي في المملكة ليس في المستوى المأمول بعد، مبيناً أن وجود الاعتماد سيكون مهماً جداً لتقويم وتطوير أداء المدارس.