عام استثنائي ينطلق التاسعة صباحا بعيدا عن المدارس

‏ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد 1442 الذي ستكون فيه الدراسة «عن بعد» ويعد استثنائيا بسبب أزمة كورونا وسط استعدادات أسرية مكثفة للتدريب على منصة «مدرستي» الإلكترونية التي ستكون المنصة الرئيسية للتعليم خلال الـ 7 أسابيع المقبلة التي أعلنت وزارة التعليم أن الدراسة فيها ستكون إلكترونية، وبعدها سيتم تقييم الوضع التعليمي حسب مستجدات وتطورات فيروس كورونا.

الساعة 9 صباحا

قالت وزارة التعليم إن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يبدأون اليوم العام الدراسي وذلك لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وستبدأ فترة دخول الطلاب والطالبات إلكترونياً لمتابعة دروسهم عند الساعة التاسعة صباحاً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما ستكون دراسة طلاب وطالبات الابتدائي عند الساعة الثالثة عصراً وذلك لإتاحة الفرصة للأسر بتوزيع أوقات دراسة أبنائهم ومتابعتهم بشكل أكبر.

قنوات تلفزيونية

أعلنت وزارة التعليم أنها بجانب توفيرها منصة مدرستي الإلكترونية، وفرت أيضا 23 قناة تلفزيونية ضمن شبكة قنوات «عين» التعليمية للطلاب والطالبات الذين لا تتوفر لديهم شبكة إنترنت أو أجهزة كمبيوتر، حيث يمكنهم متابعة الدروس تلفزيونياً على أن يكون هناك تنسيق مع قادة المدارس لحضور هؤلاء الطلاب للمدارس والالتقاء بمعلميهم عند الحاجة للتواصل معهم أو عند الحاجة لتسليم تكاليف الواجبات اليومية.

وذكرت الوزارة أنه في حال عدم توفر جهاز ذكي أو إنترنت، يمكن للطلاب والطالبات حضور دروسهم من خلال قنوات عين التعليمية على التردد (عربسات: 12437 / عمودي 27500).

أجهزة لغير المقتدرين

ذكرت الوزارة أنها قامت بمبادرة توفير أجهزة حاسب آلي للطلاب والطالبات الذين لا تسمح ظروفهم بشرائها وذلك من خلال مؤسسة تكافل الخيرية ومؤسسات مجتمعية أخرى. وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة «منصة مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كافة الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيأت وزارة التعليم 23 قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الذي لا يتوفر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين التلفزيونية.

دعم تقني

يستفيد من منصة مدرستي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار. ورغم تلك الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة، إلا أن وزارة التعليم تتكامل مسؤولياتها في هذه المهمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد، من خلال توفير خدمات الإنترنت، وتسهيل عملية الدخول للمستفيدين، كما عقدت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت؛ لتقديم الخدمات والامتيازات النوعية بشكل مجاني للمستفيدين مثل OFFICE365، ويتضمن (البريد الإلكتروني / مخزناً سحابياً / TEAMS).

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آلية الدراسة عبر منصة مدرستي

الدخول للمنصة والاستماع

للنشيد الوطني

استعراض الجدول الدراسي

إجراء التمارين الرياضية الخفيفة

الدخول للفصل الافتراضي

مع المعلّم

التفاعل معه من خلال تحضيره وأثناء عملية الشرح

إعداد التكليفات والاختبارات

والاستفادة من المحتوى الرقمي

عبر فيديوهات وأسئلة متنوعة