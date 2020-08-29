تنطلق، اليوم، العملية التدريبية بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية في منطقة عسير حيث يعود أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربةً للتدريب بعد أن أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب عن بُعد للمقررات النظرية والحضور لمقر التدريب فيما يخص المحاضرات العملية. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لبدء العملية التدريبية، وأن الكليات التقنية والمعاهد الصناعية أكملت جميع تجهيزاتها للعام الجديد.
وبين الحفظي أن عسير تزخر بـ 35 كلية ومعهدا، حيث شهد هذا العام تحويل فرعين من فروع الكليات في المنطقة إلى كليات تقنية مستقلة وهي الكلية التقنية بسراة عبيدة والكلية التقنية ببلقرن.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألفا يعودون للكليات التقنية والصناعية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.