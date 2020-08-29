20 ألفا يعودون للكليات التقنية والصناعية بعسير

تنطلق، اليوم، العملية التدريبية بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية في منطقة عسير حيث يعود أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربةً للتدريب بعد أن أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب عن بُعد للمقررات النظرية والحضور لمقر التدريب فيما يخص المحاضرات العملية. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لبدء العملية التدريبية، وأن الكليات التقنية والمعاهد الصناعية أكملت جميع تجهيزاتها للعام الجديد.

وبين الحفظي أن عسير تزخر بـ 35 كلية ومعهدا، حيث شهد هذا العام تحويل فرعين من فروع الكليات في المنطقة إلى كليات تقنية مستقلة وهي الكلية التقنية بسراة عبيدة والكلية التقنية ببلقرن.