مبادرة لتوظيف أيتام المدينة

وتُعنى هذه المبادرة النوعية -التي تحظى بتوجيه واهتمام من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والمزمع إطلاقها خلال المدة المُقبلة- بتأهيل الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وخلق الكفاءات المميزة وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تسهم في الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية بما يُمكّنهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة دوت الخليج.
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