مبادرة لتوظيف أيتام المدينة

دشن نائب أمير المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل ورشة عمل مُبادرة توظيف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، التي نظمها مجلس المنطقة بإمارة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والغرفتين التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وينبع، واستضافتها الهيئة الملكية بمحافظة ينبع.

وتُعنى هذه المبادرة النوعية -التي تحظى بتوجيه واهتمام من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والمزمع إطلاقها خلال المدة المُقبلة- بتأهيل الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وخلق الكفاءات المميزة وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، التي تسهم في الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية بما يُمكّنهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة دوت الخليج.