استطلاعات الرأي في بوابات جهات حكومية خدمية تعاني الإهمال

في وقت يعد فيه استطلاع وقياس الرأي العام من أهم أدوات الإصلاح والتعرف على توجهات المواطنين في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعتبر مؤشراتها مرتكزا أساسيا في توجيه صانعي القرار في عالمنا المعاصر، نجد أن معظم الجهات الحكومية لا تعطي استطلاعات الرأي أهمية في مواقعها الإلكترونية. ففي وقت خلت بعض مواقع الجهات الحكومية من أي استطلاع رأي، لم تحدث جهات أخرى صفحات الاستطلاعات منذ سنوات.

استطلاعات مهملة

كشف رصد أجرته «دوت الخليج» لمواقع عدد من الجهات الحكومية خصوصا ذات التماس المباشر مع المواطنين عن عدم اهتمام من قبل الجهات الحكومية باستطلاعات الرأي الإلكترونية، حيث خلت بعض بوابات الجهات الحكومية الإلكترونية من أي استطلاع رأي، فيما أهملت جهات أخرى الصفحات المخصصة لاستطلاعات الرأي، فتجد الاستطلاعات في مواقع ليست بارزة ويصعب الوصول إليها في مواقع بعض الجهات وغالبية تلك الاستطلاعات قديمة ومنها من مرت سنوات عليها دون تحديث، كما يلاحظ عدم اهتمام الجهات الحكومية بتسويق الاستطلاعات التي تطرحها وعدم نشرها عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مواضيع الاستطلاعات

فيما يتعلق بمواضيع الاستطلاعات التي اختارتها الجهات الحكومية خصوصا خلال السنوات الخمس الماضية، فتركزت معظمها حول تصميم الموقع، والخدمات الإلكترونية.

* واقع استطلاعات الرأي في الجهات الحكومية

- مجلس الشورى: لا توجد استطلاعات

- وزارة التعليم: 6 استطلاعات آخرها في عام 1436 هـ

آخر تحديث 1440/07/19

مواضع الاستطلاعات:

كيف تجد مشاركة بوابة الوزارة في الشبكة الاجتماعية ؟

ما رأيك في بوابة الوزارة بحلتها الجديدة؟

ما رأيك في الخدمات الإلكترونية لوزارة التعليم العالي؟

- وزارة الشؤون البلدية والقروية: لا توجد استطلاعات

- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: لا توجد استطلاعات

- وزارة الصحة: 8 استطلاعات اخر استطلاع عام 1436

آخر تعديل: 16 شعبان 1437 هـ 09:24 ص

مواضيع الاستطلاعات:

ما رأيك في خدمة استقطاب الكوادر المتميزة من داخل وخارج المملكة؟

ما مدى استفادتك من الخدمات الإلكترونية المتنوعة على بوابة وزارة الصحة؟

ما مدى استفادتك من الخدمات الإلكترونية المتنوعة على بوابة وزارة الصحة؟

ما تقييمك لإجراءات وأقسام منظومة (صحتي)؟

- وزارة التجارة: استطلاع واحد عن رأي المتصفحين للموقع الإلكتروني الجديد للوزارة.

- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: استطلاع واحد عن رأي المتصفحين للموقع الإلكتروني الجديد للوزارة.

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- وزارة النقل: استطلاعان، الأول تصميم الموقع الجديد حاليا؟ والثاني، خدمات الموقع؟

آخر تحديث 08/12/1440 05:55 ص

- وزارة البيئة: 3 استطلاعات

ما مدى سهولة الوصول للمعلومات التي تريدها على الموقع الجديد؟

ما رأيك بدليل الخدمات؟

ما رأيك في المحتوى على قناة التواصل على برنامج سناب شات؟

آخر تحديث: 26/ 7 / 1440 10:36 م

- وزارة الرياضة: لا توجد استطلاعات

- وزارة الحج والعمرة: لا توجد استطلاعات

- وزارة المالية: 20 استطلاعا

آخر تعديل: 18/09/1440 04:54م

بعض استطلاعات الوزارة:

ما رأيك في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة؟

ما أفضل وسيلة لتواصل المستفيدين مع الوزارة؟

ما مدى رضاك عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة؟

ما رأيك في خدمة طلب البيانات المفتوحة؟

الملاحظات المرصودة على الاستطلاعات في مواقع الجهات الحكومية

* خلو مواقع بعض الجهات الحكومية من الاستطلاعات

* غياب قضايا الرأي العام التي تهم المواطنين

* معظم المواضيع حول تصميم الموقع وسهولة الوصول إليه

* غالبية الاستطلاعات قديمة ولا تُحدث

* ضعف واضح في عدد المشاركات في الاستطلاعات المعروضة